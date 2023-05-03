На вахтовую работу согласен каждый десятый пскович - опрос

11:34, 03 мая 2023, ПАИ

Около 4% жителей Псковской области хотят работать вахтовым методом. По числу соискателей, готовых так трудиться, псковичи занимают 66-е место в общероссийском рейтинге. Это следует из данных исследования HeadHunter.



Работа вахтовым методом привлекает 5%, или более 245 тысяч российских соискателей. Такая доля остается неизменной с прошлого года. Наиболее популярна вахта среди жителей Чукотского АО, что составляет 20,6% соискателей, указавших в своих резюме готовность отправиться на вахту. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО. Среди жителей региона на вахту готовы поехать 18,2% соискателей. Замыкает топ-3 рейтинга 17% местных жителей Забайкальского края, которые готовы покинуть родной регион ради работы.

Кроме того, сразу четыре региона СЗФО - Ненецкий АО, Коми, Архангельская и Мурманская области - вошли в топ субъектов с наибольшим числом желающих работать вахтовым методом в 2023 году.

В топ-10 самых распространенных среди вахтовиков специализаций вошли водители, которые составили 7,1% резюме вахтовиков, инженеры-конструкторы - 5%, машинисты - 4,6%, технологи - 4,1%, инженеры-механики - 3,9%, начальники смен - 3,9%, менеджеры по продажам - 3,7%, а также инженеры по эксплуатации - 3,3%, инженеры ПТО - 3,2 и руководители проектов - 3,1%.

Чаще всего работу вахтой рассматривают мужчины. На них приходится 82% таких резюме. При этом почти каждое пятое, что составляет 18% от всех резюме, разместили женщины, желающие работать таким образом. При этом у 60% вахтовиков есть высшее образование. Причем около тысячи соискателей имеют статус кандидата наук, а чуть менее сотни – статус докторов наук.