Новую контейнерную площадку оборудовали в Псковском районе

15:51, 03 мая 2023, ПАИ

Новая контейнерная площадка появилась в деревне Макарино Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в филиале ООО «Экопром».

«Одним из важных направлений в реализации реформы в сфере обращения с ТКО является обустройство контейнерных площадок в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», - отметили в компании.

Там подчеркнули, что контейнерная площадка должна быть открытой, продуваемой (возможно возведение навеса от дождя и снега); иметь свободный подъезд для мусоровозов и спецтехники, прочное покрытие из бетона или асфальта; быть огороженной с трех сторон, с ограждениями высотой как минимум один метр. В качестве ограждений можно использовать кирпич, бетон, бордюры или высадить зеленые насаждения.

«Именно такая контейнерная площадка, соответствующая требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, появилась в деревне Макарино Псковского района», - заключили в филиале.