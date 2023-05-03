ПсковГУ и управление казначейства по Псковской области договорились о сотрудничестве

14:51, 03 мая 2023, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между вузом и Управлением Федерального казначейства по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Стороны определили основные направления взаимодействия, а также наметили цикл совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию создания УФК по Псковской области и 100-летию контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ. Обе даты будут отмечаться в октябре.