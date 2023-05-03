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Происшествия

Киев совершил попытку нанести удар по Кремлю

Власти Украины совершили попытку нанесения удара беспилотным летательным аппаратом по Кремлевской резиденции президента РФ сегодня ночью, сообщает пресс-служба главы государства.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль, - говорится в сообщении. - В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет».

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