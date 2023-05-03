В Пскове почтили память освободителей города

15:01, 03 мая 2023, ПАИ

Работники прокуратуры почтили память освободителей Пскова. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Псковской области.

Торжественное возложение цветов к памятнику освободителям Пскова состоялось накануне празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В памятной церемонии приняли участие и. о. прокурора области Алексей Попов, руководители и работники органов прокуратуры области.

В знак уважения участники мероприятия почтили память героев минутой молчания.