В Пскове почтили память освободителей города
Работники прокуратуры почтили память освободителей Пскова. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Псковской области.
Торжественное возложение цветов к памятнику освободителям Пскова состоялось накануне празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В памятной церемонии приняли участие и. о. прокурора области Алексей Попов, руководители и работники органов прокуратуры области.
В знак уважения участники мероприятия почтили память героев минутой молчания.
Комментарии: 0 Обсудить >>>