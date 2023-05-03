В Пскове уменьшилось число антиваксеров – главврач детской поликлиники

16:44, 03 мая 2023, ПАИ

На прошлой неделе в Псковской городской детской поликлинике от полиомиелита привили более 100 детей, еще 50 – от кори. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Прививки от кори делаются детям два раза: в год и в 6 лет. Вакцинация – самая простая и надёжная защита от инфекции, напоминают врачи.

Главный врач Псковской городской поликлиники Эльвира Мелех рассказала, что в последнее время уменьшилось количество родителей, отказывающихся от вакцинации детей.