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Общество

Учения по ликвидации холеры прошли в Великих Луках

В Великих Луках представители системы здравоохранения Псковской области приняли участие в учениях по ликвидации очага холеры. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Псковской области.

Участие в учениях, которые прошли на базе Великолукской межрайонной больницы, приняли представители комитета по здравоохранению Псковской области, Псковской областной инфекционной клинической больницы, Псковской станции скорой помощи, Великолукской межрайонной больницы, а также территориального управления Роспотребнадзора.

Учения проводились для  оценки готовности медицинских организаций инфекционного и неинфекционного профиля к проведению первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления опасного инфекционного заболевания.

По словам главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко, учения помогают совершенствовать взаимодействие медицинских учреждений региона по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Фото комитета по здравоохранению Псковской области

Главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Семёнова добавила, что все задействованные в тренировке учреждения продемонстрировали чёткое знание функциональных обязанностей. Они оперативно организовали и провели комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, что позволило локализовать условный очаг инфекционного заболевания в максимально короткие сроки.

По итогам учений профильные специалисты решили актуализировать оперативные планы мероприятий, внести соответствующие изменения в схемы оповещения и обеспечить единый подход специалистов медицинских организаций при сборе эпидемиологического анамнеза. Изменения позволят ликвидировать возможный очаг заболевания холерой более эффективно.

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