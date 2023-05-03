Учения по ликвидации холеры прошли в Великих Луках

23:03, 03 мая 2023, ПАИ

В Великих Луках представители системы здравоохранения Псковской области приняли участие в учениях по ликвидации очага холеры. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Псковской области.

Участие в учениях, которые прошли на базе Великолукской межрайонной больницы, приняли представители комитета по здравоохранению Псковской области, Псковской областной инфекционной клинической больницы, Псковской станции скорой помощи, Великолукской межрайонной больницы, а также территориального управления Роспотребнадзора.

Учения проводились для оценки готовности медицинских организаций инфекционного и неинфекционного профиля к проведению первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления опасного инфекционного заболевания.

По словам главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко, учения помогают совершенствовать взаимодействие медицинских учреждений региона по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Семёнова добавила, что все задействованные в тренировке учреждения продемонстрировали чёткое знание функциональных обязанностей. Они оперативно организовали и провели комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, что позволило локализовать условный очаг инфекционного заболевания в максимально короткие сроки.

По итогам учений профильные специалисты решили актуализировать оперативные планы мероприятий, внести соответствующие изменения в схемы оповещения и обеспечить единый подход специалистов медицинских организаций при сборе эпидемиологического анамнеза. Изменения позволят ликвидировать возможный очаг заболевания холерой более эффективно.