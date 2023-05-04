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Общество

В номинации акции «Губернаторский дневник» могут оказаться два победителя

За первые три дня сбора заявок для участия в акции «Губернаторский дневник» в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» поступило несколько десятков писем. Пока приём заявок в самом разгаре, мы хотим напомнить участникам, каким образом в 2023 году будут определяться победители. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда – Псков».

В акции участвуют школьники из Псковской области в трёх возрастных категориях: со второго по четвёртый класс, с пятого по седьмой класс и с восьмого по одиннадцатый класс. В юбилейном сезоне решением организаторов была отменена возможность участвовать победителям прошлых лет, чтобы дать возможность новым ребятам побывать в гостях у губернатора.

По правилам конкурса участники присылают заявки с бланками, где указывают количество заработанных оценок в минувшем учебном году. Так как кто-то учится по треместрам, а у кого-то четверти, оценки подсчитываются по сезонам: за осень, зиму и весну (кроме мая).

По итогам каждого из сезонов победа отдаётся участникам, набравшим больше всего пятёрок. Получается, что в каждой возрастной группе выявляется по одному победителю. И неважно, что отличник в одном из сезонов много проболел или отсутствовал на уроках по другим причинам, у него в запасе остаются ещё два сезона для победы.

Кстати, шансы победить у ребят удваиваются, если сразу два отличника в одной возрастной категории получили одинаковое количество оценок в сезоне. Согласно правилам, они оба становятся победителями.

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