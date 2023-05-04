Следственный комитет расследует атаки украинских ВСУ на территории РФ
Российские следователи расследуют обстрелы украинскими военными Донецка, атаку на посёлок Теткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в Краснодарском крае, где загорелся резервуара с нефтепродуктами, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ
«Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВФУ (вооружённых формирований Украины) на территориях ДНР, Курской области и Краснодарского края», — говорится в телеграм-канале СК России.
Уточняется, что из-за обстрела населённого пункта Александровка в ДНР погиб мирный житель, ещё двое получили ранения. После обстрела посёлка шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница.
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