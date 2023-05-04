Следственный комитет расследует атаки украинских ВСУ на территории РФ

00:51, 04 мая 2023, ПАИ

Российские следователи расследуют обстрелы украинскими военными Донецка, атаку на посёлок Теткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в Краснодарском крае, где загорелся резервуара с нефтепродуктами, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ

«Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВФУ (вооружённых формирований Украины) на территориях ДНР, Курской области и Краснодарского края», — говорится в телеграм-канале СК России.

Уточняется, что из-за обстрела населённого пункта Александровка в ДНР погиб мирный житель, ещё двое получили ранения. После обстрела посёлка шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница.

