Концерт «Виват, таланты!» состоится в Пскове сегодня

08:45, 04 мая 2023, ПАИ

Произведения Рахманинова, Баха, Мендельсона, Верди и Сен-Санса прозвучат на концерте «Виват, таланты!» в Большом концертном зале филармонии в Пскове сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области на сцене выступят победители международного конкурса, посвящённого Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову: Лев Кричевский (валторна), Алина Жолобова (вокал), Михаил Федотов (фортепиано), Лукерья Первушина (саксофон), Алексей Хижняк (фортепиано) и Ариана Ампар (вокал).

Дирижёр – заслуженный артист России Дмитрий Воронцов.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и на сайте.