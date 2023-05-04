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Культура

Концерт «Виват, таланты!» состоится в Пскове сегодня

Произведения Рахманинова, Баха, Мендельсона, Верди и Сен-Санса прозвучат на концерте «Виват, таланты!» в Большом концертном зале филармонии в Пскове сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области на сцене выступят победители международного конкурса, посвящённого Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову: Лев Кричевский (валторна), Алина Жолобова (вокал), Михаил Федотов (фортепиано), Лукерья Первушина (саксофон), Алексей Хижняк (фортепиано) и Ариана Ампар (вокал).

Дирижёр – заслуженный артист России Дмитрий Воронцов.  

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и на сайте.

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