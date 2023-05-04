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Общество

Более 40 детей покусали клещи в Псковской области за неделю

48 детей покусали клещи в Псковской области с 28 апреля по 4 мая. Всего за этот же период от укусов пострадали 166 человек. Об этом ПАИ сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Всего на исследование направили 32 клеща, снятых с людей. В восьми случаях у клещей был выявлен иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), еще в двух случаях выявлен моноцитарный эрлихиоз.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в человеческий организм эти инфекции попадают вместе со слюной инфицированного клеща во время укуса. 

По словам специалистов, болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) – опасное инфекционное трансмиссивное заболевание острого или хронического течения, вызываемое бактериями рода Borrelia, которые поражают кожу, суставы, сердце и нервную систему. Как отметили в ведомстве, без лечения болезнь Лайма приводит к стойкому нарушению жизнедеятельности и инвалидизации человека.

«Моноцитарный эрлихиоз – это инфекционное заболевание, передаваемое клещами. Основными симптомами являются миалгия (боли в мышцах), высыпания, лихорадка», – заключили в Роспотребнадзоре.

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