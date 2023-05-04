Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области

12:07, 04 мая 2023, ПАИ

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области. Общее число смертей достигло 1 977, сообщает телеграм-канал региона.

Подтверждено 36 новых случаев заражения, выздоровел 61 пациент.

Новые случаи зарегистрированы в Пскове (11), в Великих Луках (10), в Великолукском районе (2), в Островском районе (2), в Дедовичском, Дновском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Струго-Красненском, Усвятском районах - по одному.