Поучаствовать в акции «Шар желаний» приглашают псковичей

14:48, 04 мая 2023, ПАИ

Принять участие в акции «Шар желаний» приглашают детей и благотворителей Псковской области. Марафон добрых дел продлится до 1 июня 2023 года включительно. Об этом ПАИ рассказали в правительстве региона.

«Благодаря акции ребенок от 6 до 17 лет может рассказать о самом сокровенном желании, а любой человек - исполнить его», - отметили организаторы.

Благотворительное мероприятие проводится в рамках поддержки Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого», учрежденной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте организатора.