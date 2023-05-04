В Псковской области начали отключать отопление

15:23, 04 мая 2023, ПАИ

Отопление начали отключать в домах жителей Псковской области. В настоящее время подачу тепла прекратили в Великих Луках и восьми районах Псковской области, в некоторых же решили перейти к частичному протапливанию. Об этом ПАИ сообщают районные газеты.

Так, распоряжение об ограничении подачи тепловой энергии уже издано в Новоржевском районе, здесь дома отапливаются лишь с 20.00 до 8.00.

Согласно постановлениям местных администраций, отопительный сезон завершился в Себежском, Невельском, Островском районах, а также в городе Великие Луки, частично - в Красногородском районе. А, к примеру, в Дедовичах решили ввести режим протапливания по ночам.

Также подачу тепла отключили в Пыталовском, Великолукском, Локнянском, Усвятском и Плюсском районах.

В Пустошкинском районе приняли решение приступить к периодическому протапливанию котельных № 6 и 12 с 3 мая по 7 включительно.

В Куньинском, Струго-Красненском, Пушкиногорском, Палкинском, Гдовском, Опочецком районах отопительный сезон пока продолжается. В Дновском районе отопление отключат только с 10 мая.

Ранее глава города Пскова Борис Елкин назвал предварительную дату окончания отопительного сезона в областном центре.