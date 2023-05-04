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Общество

Зампред Псковской гордумы рассказал детсадовцам об отце-герое

Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов встретился с воспитанниками детского сада «Веселый улей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

В рамках реализации проекта «Великой Победе посвящается» он рассказал детям о своём отце, летчике-наблюдателе Александре Иванове.

Отец депутата прошёл всю войну, был тяжело ранен. Награждён званием Героя СССР, орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Закончил войну в Калининграде.

Ребята узнали интересные факты из жизни героя, смогли прикоснуться к его личным вещам и увидеть фотографии.

Михаилу Иванову дети рассказали о Книге Памяти, которую они вместе с родителями создали для детского сада.

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