Асфальт заменят на улице Ленина в Пушкинских Горах
Новый асфальт появится на участке улицы Ленина в Пушкинских Горах. Об этом пишет газета «Пушкинский край».
Дорожные работы проводятся на улице Ленина от памятника А. С. Пушкину до развилки на турбазу. Данный участок относится к автодороге Пушкинские Горы - Носово.
По словам и. о. директора Пушкиногорского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» Александра Костылева, ремонтные работы на объекте начались 3 мая. Подрядчик снял старое дорожное покрытие и теперь приступает к выравниванию нижних слоев - их подготовят к укладке нового асфальта.
Ремонт дороги выполняет Бежаницкий филиал ГБУ ПО «Псковавтодор».
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