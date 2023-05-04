Асфальт заменят на улице Ленина в Пушкинских Горах

17:23, 04 мая 2023, ПАИ

Новый асфальт появится на участке улицы Ленина в Пушкинских Горах. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Дорожные работы проводятся на улице Ленина от памятника А. С. Пушкину до развилки на турбазу. Данный участок относится к автодороге Пушкинские Горы - Носово.

По словам и. о. директора Пушкиногорского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» Александра Костылева, ремонтные работы на объекте начались 3 мая. Подрядчик снял старое дорожное покрытие и теперь приступает к выравниванию нижних слоев - их подготовят к укладке нового асфальта.

Ремонт дороги выполняет Бежаницкий филиал ГБУ ПО «Псковавтодор».