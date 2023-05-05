Международный день акушерки отмечается сегодня

08:02, 05 мая 2023, ПАИ

5 мая отмечают Международный день акушерки, сообщает calend.ru.

Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах.

Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка.

Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до торжественной выписки. Они оформляют документы, находятся рядом с будущей матерью до, после и непосредственно во время родов, оказывают роженицам необходимую медицинскую помощь и моральную поддержку.