Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Невельском районе

22:43, 04 мая 2023, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В Невельском районе, у деревени Козлово, произошло лобовое столкновение автомобилей «Опель-Зафира» и ВАЗ-2113. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пассажирка ВАЗ-2113 госпитализирована в медучреждение. Водители автомобилей от госпитализации отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.