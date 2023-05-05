Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Невельском районе
В Невельском районе, у деревени Козлово, произошло лобовое столкновение автомобилей «Опель-Зафира» и ВАЗ-2113. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пассажирка ВАЗ-2113 госпитализирована в медучреждение. Водители автомобилей от госпитализации отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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04 мая 2023
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