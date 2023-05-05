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Общество

Более 100 педагогов примут участие в проекте «Билет в будущее» в Псковской области

Фото: организаторы проекта «Билет в будущее»

В Псковской области успешно окончен первый этап проекта «Билет в будущее». Об этом сообщила координатор профориентационного проекта в Псковской области Елена Рыбальская.

«В процессе первого этапа был проведен отбор 128 педагогов-навигаторов из 98 образовательных организаций региона, которые примут участие в профориентационном проекте. Из этих учреждений 15 ранее принимали участие в проекте и высказали желание продолжить работу в 2023 году», - рассказала Елена Рыбальская.  

В 2023 году в федеральном профориентационном проекте примут участие все муниципалитеты Псковской области, лидерами являются города Псков и Великие Луки. По словам координатора, к проекту проявляют интерес и отдаленные районы, и малокомплектные школы, которые получают возможность дистанционно привлекать своих учеников как к федеральным профориентационным мероприятиям, так и к региональным. 

Напомним, проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов. В 2022 году в нем из Псковской области приняли участие 53 школы. В общей сложности участвовало около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора.

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