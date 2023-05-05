Глава Красногородского района вручила ключи от квартиры девушке-сироте

12:48, 05 мая 2023, ПАИ

Глава Красногородского района Валентина Понизовская вручила ключи от трёхкомнатной квартиры Надежде Ивановой. Девушка входит в категорию детей-сирот, сообщает газета «Заря».

Квартиру приобрела администрация района за счёт средств федерального бюджета в рамках обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартира полностью готова к проживанию.

Глава района поздравила молодую маму с рождением дочери и получением долгожданного жилья.