Глава Красногородского района вручила ключи от квартиры девушке-сироте
Глава Красногородского района Валентина Понизовская вручила ключи от трёхкомнатной квартиры Надежде Ивановой. Девушка входит в категорию детей-сирот, сообщает газета «Заря».
Квартиру приобрела администрация района за счёт средств федерального бюджета в рамках обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартира полностью готова к проживанию.
Глава района поздравила молодую маму с рождением дочери и получением долгожданного жилья.
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