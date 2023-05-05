9 мая в Псковской области будет солнечно и тепло

16:31, 05 мая 2023, ПАИ

Солнечно и тепло будет в Псковской области 9 мая. Ночные заморозки прекратятся, сообщает «Комсомольская правда – Псков» со ссылкой на метеорологов.

«С девятого числа температура воздуха начнет повышаться и составит +11...+16 градусов тепла. Такая малооблачная погода без осадков сохранится примерно до 20 мая. Дневные температуры будут находиться в пределах +15...+20. Ночью будет от +5 до +8 градусов», – уточнили специалисты.

Такая погода будет вызвана влиянием антициклона, пояснили специалисты. «Сначала мы будем находиться на юго-восточной периферии, а потом и в центральной его части, поэтому погода будет комфортной», – заключили метеорологи.