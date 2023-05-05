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Общество

Псковским школьникам вручили письма от бойцов СВО накануне 9 Мая

Учащиеся псковского лицея № 8 получили письма от российский военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Их в торжественной обстановке сегодня передала руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова, передает корреспондент ПАИ.

Праздничный концерт приурочен к 78-й годовщине Великой Победы. В мероприятии приняли участие лицеисты, учителя, родители. Мария Филонова поприветствовала собравшихся и отметила, что с момента ее поездки в зону СВО прошла всего неделя. Псковская делегация при участии губернатора Михаила Ведерникова навестила бойцов 104-го и 234-го полков 76-й дивизии ВДВ, и глава штаба передала им письма, написанные школьниками к 23 Февраля. В свою очередь военнослужищие отправили ответные послания со словами благодарности псковским школьникам. 

Фото:ПАИ

Мария Филонова зачитала письма и передала учащимся лицея. Она также отметила, что школьники часто спрашивают ее, доходят ли их письма адресатам, а главное - читают ли их бойцы, и ответ она дает утвердительный.

«Эти пять писем я привезла в 8-й лицей. Это письма каждому из вас. Огромная благодарность от бойцов. Они получают все письма, у них землянка обклеена вашими рисунками и письмами», - рассказала она.

Завершилось мероприятие небольшим предпраздничным концертом, на котором прозвучали патриотические песни и стихотворения.

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