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Общество

Схема движения автобусов изменится в Пскове из-за ремонта Троицкого моста

С 10 мая и до окончания реконструкции Троицкого моста в Пскове изменится схема и расписание движения автобусов.

Как сообщили ПАИ в ГППО «Псковпассажиравтотрансе», изменения коснутся автобусов №№ 1, 11, 5, 22, 30,118, 124, 213, 114, 127, 109, 142, 136, 137, 138, 166, 174, а также дачных маршрутов №№ 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164. Подробнее здесь.

Напомним, Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию 1 марта 2022 года. Движение по нему открыли в конце декабря, однако окончательное благоустройство объекта завершится лишь в этом году.

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