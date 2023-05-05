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Общество

Мемориальную доску легендарному начальнику станции открыли в Великих Луках

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

5 мая на железнодорожном вокзале Великих Лук открыли мемориальную доску начальнику станции, почётному железнодорожнику, кавалеру ордена Отечественной войны I степени и ордена Ленина, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Зотику Богданову-Черкасову. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Здесь собрались родственники Зотика Богданова-Черкасова, представители власти города, работники структурных подразделений железнодорожной станции, ветераны войны и труда, студенты Великолукского техникума железнодорожного транспорта.

На время руководства Зотика Богданова-Черкасова выпали самые тяжелые периоды в истории станции. Железнодорожный узел в Великих Луках, как наиболее крупный и во многом определяющий успех работы всей Калининской железной дороги, начал подвергаться массированным бомбежкам немецкой авиации уже на четвертый день после начала войны.

С приближением линии фронта к Великим Лукам появилась задача по формированию составов и эвакуации в тыл мирного населения, городских промышленных предприятий, продовольствия и прочего ценного имущества. И вся эта работа при постоянных угрозах налётов и обстрелов, при круглосуточном проведении работ по восстановлению разрушенного железнодорожного хозяйства и путей выполнялась под непосредственным руководством начальника станции.

После войны нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство и организовывать работу в мирное время. Коллектив станции под руководством Богданова-Черкасова справился и с этой задачей.

В 1956 году он вышел на пенсию, но продолжил работу в должности заместителя начальника станции Великие Луки, а затем начальника технической конторы. Он работал до своей кончины в 1960 году, о чем в трудовую книжку была внесена последняя запись: «Из списков личного состава исключить в связи со смертью». 

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