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Общество

Почти 1,5 км улицы Лепешинского приведут в порядок в Пскове

Фото: телеграм-канал главы города Пскова Борис Елкин

Почти 1,5 км улицы Лепешинского приведут в порядок в Пскове в этом году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Ремонтируем дороги на Лепешах. В этом районе приведем в порядок в этом году более 1,3 км: улицу Лепешинского, проезд до улицы Шелгунова и улицу Солнечную. С нее и начали. Выбрали старый грунт, уложили щебень, идет укладка нижнего слоя асфальта. Потом перейдут к улице Лепешинского», - рассказал Борис Елкин.

По его словам, здесь заменят покрытие проезжей части, тротуаров, бортовой камень, благоустроят зеленую зону. Для безопасности пешеходов уложат искусственные дорожные неровности.

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