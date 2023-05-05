Почти 1,5 км улицы Лепешинского приведут в порядок в Пскове

16:48, 05 мая 2023, ПАИ

Почти 1,5 км улицы Лепешинского приведут в порядок в Пскове в этом году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Ремонтируем дороги на Лепешах. В этом районе приведем в порядок в этом году более 1,3 км: улицу Лепешинского, проезд до улицы Шелгунова и улицу Солнечную. С нее и начали. Выбрали старый грунт, уложили щебень, идет укладка нижнего слоя асфальта. Потом перейдут к улице Лепешинского», - рассказал Борис Елкин.

По его словам, здесь заменят покрытие проезжей части, тротуаров, бортовой камень, благоустроят зеленую зону. Для безопасности пешеходов уложат искусственные дорожные неровности.