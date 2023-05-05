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Общество

В Пскове пройдут всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble

Всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble пройдут в Пскове. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

6 и 7 мая в парке «Простория» соберётся около 500 танцоров со всей России: чемпионы страны, Европы и мира, члены сборной России и начинающие брейкеры. «Зрелищное шоу и шквал эмоций гарантированы. Вход для зрителей бесплатный», — отметил Борис Елкин.

Глава города также поблагодарил хип-хоп-центр «Хоть отбавляй!», всероссийскую и региональную федерации танцевального спорта и правительство Псковской области за организацию и поддержку этого красивого спорта.

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