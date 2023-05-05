Дмитрий Шахов вошёл в топ-10 апрельского медиарейтинга «Псковской правды»

22:29, 05 мая 2023, ПАИ

Значительный рост в региональном медиарейтинге газеты «Псковская правда» продемонстрировал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов — на 17 пунктов, сразу в первую десятку топ-30 (8-е место, медиаиндекс 1 060). Медиарейтинг был составлен по данным системы «Медиалогия» за апрель.

Псковский омбудсмен на апрельской сессии Псковского областного Собрания выступал с отчётом о работе в 2022 году. В нём он, в частности, рассказал о делах, которые были возбуждены в регионе по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, и о работе над освобождением псковичей, попавших в украинский плен.

Благодаря этим темам правозащитник попал и в сферу внимания российских СМИ, войдя в федеральный топ-10: 9-е место, медиаиндекс 67.