Обработку территории Изборского музея от клещей продлили из-за града

23:15, 05 мая 2023, ПАИ

Обработку территории Изборского музея-заповедника от клещей продлили до 6 мая из-за непогоды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Сотрудники учреждения пояснили, что данное решение связано с градом, который прошёл 5 мая в Изборске и помешал проводимым работам.

В субботу специалисты обработают территорию Труворова городища, плато над Городищенским озером и деревню Сигово.

«Обработка от клещей не вредна для человека и животных и не вызывает аллергических реакций, но важно соблюдать некоторые правила при посещении обработанной территории: во время прогулке не сходить с тропинок, не сидеть на траве и не трогать травянистый слой руками», — пояснили в музее.

Напомним, в ночь на 5 мая в Псковской области столбики термометров местами опустились примерно до -7 градусов. Жители ряда районов Псковской области поделились фотографиями и видео последствий морозной ночи.