Фотографиями последствий морозной ночи делятся жители Псковской области
Фотографиями последствий морозной погоды, установившейся в ночь на 5 мая в Псковской области, делятся жители разных районов региона.
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»
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Фото: Газета «Сельская новь»
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Фото: Газета «Сельская новь»
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Фото: Газета «Сельская новь»
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Фото: Газета «Сельская новь»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: «Медиацентр 60»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: Газета «Заря»
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Фото: «Медиацентр 60»
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Фото: «Медиацентр 60»
В некоторых муниципалитетах столбики термометров опустились до -7 градусов. Где-то даже выпал небольшой град.
Так, в Пскове и Псковском районе остатки осадков с вечера сохранились в тени даже утром. А местами их фиксируют до сих пор.
В Пушкинских Горах снега и града не было, однако из-за морозной погоды местами подмёрзли некоторые цветы, где-то покрылась инеем трава.
-8 градусов показали утром термометры жителям Красногородска. «У нас вновь затопили. Батареи тëплые, — рассказывают местные жители. — А ягод, похоже, в этом году не будет... Крыжовник, смородина, черника: сейчас всё цветёт».
В Палкино утром даже замёрзла вода в бочках и вёдрах, оставленных на улице, рассказывают местные жители. «Поутру было -3, вода замёрзла на улице. Жгу свечи в теплице», — делятся жители Палкино.
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