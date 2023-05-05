Фотографиями последствий морозной ночи делятся жители Псковской области

10:41, 05 мая 2023, ПАИ

Фотографиями последствий морозной погоды, установившейся в ночь на 5 мая в Псковской области, делятся жители разных районов региона.



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Сельская новь»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: «Медиацентр 60»



Фото: Газета «Заря»



Фото: Газета «Заря»



Фото: «Медиацентр 60»



Фото: «Медиацентр 60»





























В некоторых муниципалитетах столбики термометров опустились до -7 градусов. Где-то даже выпал небольшой град.

Так, в Пскове и Псковском районе остатки осадков с вечера сохранились в тени даже утром. А местами их фиксируют до сих пор.

В Пушкинских Горах снега и града не было, однако из-за морозной погоды местами подмёрзли некоторые цветы, где-то покрылась инеем трава.



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»



Фото: Газета «Пушкинский край»

















-8 градусов показали утром термометры жителям Красногородска. «У нас вновь затопили. Батареи тëплые, — рассказывают местные жители. — А ягод, похоже, в этом году не будет... Крыжовник, смородина, черника: сейчас всё цветёт».

В Палкино утром даже замёрзла вода в бочках и вёдрах, оставленных на улице, рассказывают местные жители. «Поутру было -3, вода замёрзла на улице. Жгу свечи в теплице», — делятся жители Палкино.