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Общество

Фотографиями последствий морозной ночи делятся жители Псковской области

Фотографиями последствий морозной погоды, установившейся в ночь на 5 мая в Псковской области, делятся жители разных районов региона. 

  • Новоржев
    Фото: Газета «Земля Новоржевская»
  • Последствия морозной ночи в Бежаницах
    Фото: Газета «Сельская новь»
  • Последствия морозной ночи в Бежаницах
    Фото: Газета «Сельская новь»
  • Последствия морозной ночи в Бежаницах
    Фото: Газета «Сельская новь»
  • Последствия морозной ночи в Бежаницах
    Фото: Газета «Сельская новь»
  • Морозное утро в Красногородске
    Фото: Газета «Заря»
  • Морозное утро в Красногородске
    Фото: Газета «Заря»
  • Морозное утро в Красногородске
    Фото: Газета «Заря»
  • Морозное утро в Красногородске
    Фото: Газета «Заря»
  • Морозное утро в Красногородске
    Фото: Газета «Заря»
  • В Пскове утром тут и там тоже можно наблюдать остатки града
    Фото: «Медиацентр 60»
  • В Пскове утром тут и там тоже можно наблюдать остатки града
    Фото: Газета «Заря»
  • В Палкино утром было -3
    Фото: Газета «Заря»
  • В Палкино утром было -3
    Фото: «Медиацентр 60»
  • В Палкино утром было -3
    Фото: «Медиацентр 60»

В некоторых муниципалитетах столбики термометров опустились до -7 градусов. Где-то даже выпал небольшой град.
 
 
Так, в Пскове и Псковском районе остатки осадков с вечера сохранились в тени даже утром. А местами их фиксируют до сих пор.
 
 
В Пушкинских Горах снега и града не было, однако из-за морозной погоды местами подмёрзли некоторые цветы, где-то покрылась инеем трава. 
 
  • Пушкинские горы утром 5 мая
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Пушкинские горы утром 5 мая
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Пушкинские горы утром 5 мая
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Пушкинские горы утром 5 мая
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Пушкинские горы утром 5 мая
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Пушкинские горы утром 5 мая
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Пушкинские горы утром 5 мая
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Пушкинские горы утром 5 мая
    Фото: Газета «Пушкинский край»
  • Пушкинские горы утром 5 мая
    Фото: Газета «Пушкинский край»
 
-8 градусов показали утром термометры жителям Красногородска. «У нас вновь затопили. Батареи тëплые, — рассказывают местные жители. — А ягод, похоже, в этом году не будет... Крыжовник, смородина, черника: сейчас всё цветёт».
 
В Палкино утром даже замёрзла вода в бочках и вёдрах, оставленных на улице, рассказывают местные жители. «Поутру было -3, вода замёрзла на улице. Жгу свечи в теплице», — делятся жители Палкино.
 
Снежное утро 5 мая на территории Изборского музея-заповедника
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