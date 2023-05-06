Россияне стали меньше тратить на фастфуд

09:34, 06 мая 2023, ПАИ

Россияне за одно посещение фастфуд-заведения тратили в первом квартале текущего года в среднем по 368 рублей — это на треть меньше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на банк «Русский стандарт».

«Средний чек одного платежа в фастфуд-кафе в первом квартале 2023 года составил 368 рублей. При этом годом ранее он был выше и составлял 540 рублей», — подсчитали аналитики кредитной организации.

Отдельно аналитиками банка была изучена доля таких операций через систему быстрых платежей (СБП). По данным аналитиков, пока привычные карточные платежи у россиян лидируют.

«Если в категории «Фастфуд» за 100 % взять традиционные платежи и СБП в первом квартале 2023 года, то доля СБП выросла до 10 %. При этом средний чек одной покупки через СБП в январе – марте текущего года заметно выше, чем у карточных платежей, — 652 рубля против 338 рублей соответственно», — отмечают авторы исследования.

Топ-5 городов, где с января по март этого года было отмечено наибольшее число покупок фастфуда, выглядит следующим образом: Москва со средним чеком на 351 рубль, Санкт-Петербург — средний чек на 320 рублей, Казань — средний чек на 423 рубля, Тверь — средний чек на 399 рублей, Екатеринбург — средний чек на 349 рублей.