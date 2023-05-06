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Общество

Первое отделение Сбербанка открылось в Крыму

В Крыму открылось первое отделение Сбербанка, сообщает РИА Новости.

Двухэтажный офис расположен в Ялте, на площади Советской. Рядом находится здание городского совета и администрации, кинотеатр и торговый центр. На площади недавно завершилась масштабная реконструкция.

Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. На полуострове уже установили около 30 банкоматов, а к туристическому сезону их число планируется увеличить до 80. Как сообщал глава республики Сергей Аксенов, отделения банка появятся также в Симферополе, Керчи, Евпатории и других городах. В Севастополе, по словам губернатора Михаил Развожаев, также готовятся к открытию стационарного офиса.

Кроме того, банк обещает до конца года развернуть в Крыму все необходимые услуги и сервисы.
 

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