В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Захара Прилепина

12:22, 06 мая 2023, ПАИ

Машину с Захаром Прилепиным взорвали в деревне Пионерское под Нижним Новгородом,сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в результате подрыва Audi Q7 писатель жив, но получил ранения, их характер уточняется.

Также сообщается, что от взрыва погиб водитель писателя.