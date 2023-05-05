В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Захара Прилепина
Машину с Захаром Прилепиным взорвали в деревне Пионерское под Нижним Новгородом,сообщает ТАСС.
По предварительным данным, в результате подрыва Audi Q7 писатель жив, но получил ранения, их характер уточняется.
Также сообщается, что от взрыва погиб водитель писателя.
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