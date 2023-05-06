СК возбудил уголовное дело по фату подрыва машины Захара Прилепина

13:56, 06 мая 2023, ПАИ

По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился политик и писатель Захар Прилепин с семьей, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале.

Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.

«По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении ведомства.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на место взрыва направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК.

В пресс-службе партии «Справедливая Россия - За правду», сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что «не установлено», что произошло, а «Захар Прилепин в порядке». В пресс-службе СК РФ заявили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

