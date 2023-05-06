Две украинские ракеты сбиты над Крымом

17:17, 06 мая 2023, ПАИ

Две ракеты украинского ОТРК «Гром-2» сбиты над Крымсим полуостровом, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил об уничтожении силами ПВО баллистической ракеты, выпущенной украинским комплексом «Гром-2».

«Обновленная информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты ОТРК «Гром -2», - написал Крючков в своем телеграмм-канале.

