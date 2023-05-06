Красногородский поисковый отряд «Первый рубеж» отмечает пятилетие

20:13, 06 мая 2023, ПАИ

Пятилетие отмечает Красногородский поисковый отряд «Первый рубеж». Сейчас отряд находится на областной «Вахте памяти» в Себежском районе. Сегодня, 5 мая, поздравить отряд с пятилетием на вахту приехали глава Красногородского района Валентина Понизовская, глава Себежского района Леонид Курсенков и работники Красногородского районного досугового объединения с концертом. На мероприятии собрались поисковики из всех отрядов, принимающих участие в «Вахте Памяти». Об этом сообщает корреспондент газеты «Заря».

Красногородский поисковый отряд «Первый рубеж» был создан 5 мая в 2018 году. Поисковики отряда с 2009 года входили в состав псковского поискового отряда «Обелиск», а с 2018 создали свой отряд.

В отряд «Первый рубеж» входит 14 человек (14 взрослых и четыре ребёнка). Члены отряда проводят разведку в местах прохождения боёв в районе, общаются с местными жителями, собирают информацию, работают с архивными документами, помогают установить личности погибших, ухаживают за захоронениями, участвуют в патриотических акциях и митингах, работают с молодёжью, а также доставляют посылки бойцам, находящимся в зоне СВО.

С того момента, как был организован отряд, стали проводиться мини-вахты в Красногородском районе. Их прошло уже четыре. В прошлом году состоялось первое перезахоронение восьми бойцов, поднятых отрядом на территории Красногородского района. В августе в деревне Кожуры, по берегу реки, отряд «Первый рубеж» проводил поднятие бойцов Красной Армии. Было поднято 11 бойцов. В этом году планируется их перезахоронение.

Каждый год в апреле-мае поисковики отправляются на областную «Вахту Памяти», летом – на молодёжную «Вахту Памяти», которую проводит поисковый отряд «Гвоздика».