Быть ли морозам: судить о погоде в мае советует сегодня народный календарь

09:16, 07 мая 2023, ПАИ

Евсеев день наступил по народному календарю, сообщает портал calend.ru. В христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них мученик Евсевий, живший в I веке, Евсевий Никодмидийский, казнённый императором Диоклетианом в начале IV века, и преподобный Евсевий Пустынник, ставший отшельником в IV веке.

В народе утверждали, что на Евсея всех гнёт к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.

К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овёс любит хоть в воду, да в пору», — это означало, что сеять овес нужно было строго в определённое время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться берёза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае; хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.

Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть ещё 12 дней морозов.