Газета «Призыв» Себежского района отмечает 105-летний юбилей

10:36, 07 мая 2023, ПАИ

Уже 105 лет газета «Призыв» работает для жителей Себежского района, рассказывает о людях и событиях, спешит сообщить новости, помогает решать сложные вопросы, сообщили ПАИ в редакции.

Нынешний коллектив издания поздравил с юбилеем газеты всех, кто когда-либо трудился в дружном коллективе типографии-редакции.

«По-прежнему процветания газете и активных читателей, а вам, уважаемые ветераны «Призыва» - огромная благодарность за то, что вы делали, за труд и наследие, за память. Мы стараемся сохранять и приумножать ваше дело в реалиях настоящего времени», - отмечается в сообщении.

«Желаю всем творческих успехов, а читателям интересной информации на страницах газеты», - поздравили коллектив читатели в соцсети «ВКонтакте».