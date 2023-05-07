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Общество

Умер актёр из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов

Российский актёр Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 64 лет. Причины смерти не уточняются. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Наиболее известен он был по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в телесериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Заслуженный артист России.

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Ленинградской области. Являлся актёром театра и кино, кинорежиссёром, продюсером. 

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