Умер актёр из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов

12:47, 07 мая 2023, ПАИ

Российский актёр Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 64 лет. Причины смерти не уточняются. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Наиболее известен он был по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в телесериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Заслуженный артист России.

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в Ленинградской области. Являлся актёром театра и кино, кинорежиссёром, продюсером.