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Общество

Псковичей приглашают к участию в акции «Окна Победы»

Сотни окон по всей Псковской области украшены ко Дню Победы — так регион присоединился к патриотической акции «Окна Победы». Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Люди украшают окна домов, квартир, школ, детских садов, офисных зданий тематическими рисунками, фотографиями и символикой Дня Победы. Акция будет проходить по 9 мая включительно.

По этой ссылке (https://disk.yandex.ru/d/4s3DgYD1_oUv0w) можно скачать трафареты, распечатать и вырезать.

«Обязательно делитесь фотографиями украшенных окон в соцсетях с хештегом #ОкнаПобеды2023. Кстати, особенно много таких фото выложили жители Струго-Красненского района. Спасибо», — поблагодарил глава региона.

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