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Происшествия

ФСБ и МВД пресекли атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области

Диверсию с применением дронов, которую украинская разведка пыталась устроить на аэродроме в Ивановской области, предотвратили сотрудники ФСБ и МВД. Об этом сообщил центр общественных связей спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося управлением разведки Министерства обороны Украины на военном аэродроме Северный в Ивановской области с применением дронов, начинённых взрывчаткой», — говорится в релизе, передаёт РИА Новости.

По информации ведомства, целью атаки должны были стать самолёты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Диверсионную группу, координацией которой занимались сотрудники украинских спецслужб, выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории России. Сейчас ведётся розыск других членов ДРГ. Расследование продолжается.

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