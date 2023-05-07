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Общество

Выставку «Бессмертный книжный полк» представили в великолукской библиотеке

Час памяти «Льются с этих фотографий миллионы биографий!» состоялся в Шелковской сельской библиотеке. В этот день школьники собрались на встречу с военной книгой, пишет газета «Наш путь» Великолукского района.

Фото: здесь и далее газета «Наш путь»

В библиотеке была оформлена тематическая выставка «Бессмертный книжный полк», где представлена литература с пятью разделами – звездами: «Война! Победа! Память!», «Память народная», «Наш край в годы войны», «Военное детство», «Русский характер».

Библиотекарь Валентина Абрамова рассказала школьникам о биографиях писателей и поэтов – фронтовиков. Ребята узнали, что более тысячи писателей ушли на фронт в годы войны и свыше 400 не вернулись домой. По горячим следам войны, писатели и поэты создавали свои произведения. Рассказ сопровождался показом видеоролика «Бессмертный книжный полк.»

В заключение мероприятия ребята смогли поближе познакомиться с книгами о Великой Отечественной войне у книжной выставки, после чего был проведен блиц-опрос о войне «Гордимся, помним!». Всем участникам мероприятия Валентина Абрамова вручила Георгиевские ленточки - символ воинской славы, отваги, мужества и Победы.

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