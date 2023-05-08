Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца отмечается 8 мая

09:00, 08 мая 2023, ПАИ

8 мая отмечается Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщает calend.ru.

В 1828 году 8 мая родился основатель Международного комитета Красного Креста, швейцарский гуманист и выдающийся общественный деятель, лауреат первой Нобелевской премии мира Жан Анри Дюнан.

В середине XIX века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. В 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало Международному комитету Красного Креста.

Официально название "Международный Красный Крест" было утверждено в 1928 году на XIII Международной конференции в Гааге. На конференции был принят устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. А впервые День Красного Креста был отмечен в 1948 году. Официальное название дня со временем менялось, наименование "Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца" он носит с 1984 года.

На XXV Международной конференции Красного Креста, состоявшейся в октябре 1986 года, было утверждено новое название организации – Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК).

Задача МККК — оказание помощи раненым, больным и военнопленным во время вооружённых конфликтов, помощь жертвам стихийных бедствий.

В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под названием «Общество о попечении раненых и больных воинов». В 1918 году оно было преобразовано в Пролетарский Красный Крест, в 1925 году образован Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

В 1992 году в связи с распадом СССР был принят документ «О ликвидации Советского Красного Креста». Правопреемником СОКК и КП стало Российское общество Красного Креста (РОКК).

В настоящее время сотрудники и добровольцы Международного Красного Креста работают во многих странах мира. В состав движения входят Международный комитет Красного Креста, 192 национальных общества МККК и Международная федерация обществ МККК. В честь праздника по всему миру 8 мая проводятся специальные кампании и мероприятия.