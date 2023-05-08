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Общество

Траты россиян на образование детей выросли в 1,4 раза за год

Россияне в январе – апреле тратили на образование детей на 41 процент больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из исследования банка «Зенит», сообщает «Прайм».

Аналитики кредитной организации изучили операции в секторе «образование», совершённые в период с января по апрель 2022 и 2023 годов.

Согласно материалам, расходы на образование детей в 2023 году в целом увеличились на 41 процент в связи со спросом на дополнительные подготовки. При этом, отмечается в исследовании, 42 процента пришлось на дошкольные учреждения, 12 процентов — на начальную школу, 24 процента — на среднюю, а сопутствующие расходы составили 22 процента.

Траты на образование в целом выросли на 46 процентов, хотя средний чек операций поднялся на пять процентов, до 1,26 тысячи рублей, в связи с увеличением популярности онлайн-обучения.

«В 2022 году тренд замедлился, так как в период неопределённости в экономике инвестиции в образование отошли у населения на второй план. Стабилизация ситуации положительно отразилась на готовности россиян вкладывать в обучение», — подчеркнули авторы материалов.

Исследователи указали, что общая сумма операций по оплате дистанционного образования для детей и взрослых выросла на 74 процента, а средний чек достиг 1 942 рублей.

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