Студенты ПсковГУ создали медиапроект в честь 78-й годовщины Победы

11:12, 08 мая 2023, ПАИ

Студенты ПсковГУ инициировали создание двух медиапроектов в честь 78-й годовщины Победы, к которым предложили присоединиться представителям студенческих СМИ из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба ПсковГУ.

Так, в проекте «Чтение» приняли участие семь университетов, в их числе ПсковГУ, ВГУ им. Машерова, МГУ им. Н. П. Огарева, Белгородский ГУ, Белорусско-российский университет, Гомельский государственный медицинский университет, ГрГУ им. Янки Купалы.

Во втором проекте — «Города» — студенты ПсковГУ и ВГУ им. Машерова рассказывают о знаковых местах в Пскове и Витебске, которые хранят память о Великой Отечественной войне.