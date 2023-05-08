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Общество

Путин призвал не допускать искажения правды о Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народов Грузии и Молдавии с 78-й годовщиной Победы, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что в этот день главы государтсв воздают дань уважения тем, кто разгромил нацистских захватчиков.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — отметил он.

Путин добавил, что духовное наследие ВОВ поспособствует развитию отношений между странами и народами.

Российский лидер также выразил благодарность ветеранам и труженникам тыла.

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