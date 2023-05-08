Президент Казахстана посетит парад 9 Мая в Москве
Стало известно о визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию 8–9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, передаёт ТАСС.
Уточняется, что Токаев посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде, посвящённом Дню Победы — 9 Мая.
«Глава государства посетит Ржевский мемориал в Тверской области и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, а также братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев», — говорится в сообщении.
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