Жители области привлекают внимание губернатора к проблемным территориям памятных мест

19:48, 08 мая 2023, ПАИ

Жители области предлагают идеи акций и мероприятий на День Победы, а также присылают фотографии военных мемориалов, требующих внимания администрации области, сообщает Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Отметим, что акций и мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, запланировано около 500 штук.

Что касается мемориалов, в этой части есть и федеральная, и региональная программы, которые позволяют приводить в порядок такие памятники на системной основе.

«Например, в прошлом году на эти цели было направлено почти 14 миллионов рублей. В этом году — 15 миллионов (из них 6 миллионов — областные)», — отметил губернатор.

Также глава региона напомнил, что недавно были завершены работы в деревне Фишнево Бежаницкого района. Там стоит обелиск, построенный в конце 70-х годов в память о погибших в боях за Родину жителях колхоза «Красный Маяк». В ноябре прошлого года на состояние мемориала обратили внимание местные жители.

«Средства были запланированы, благоустройство проведено в полном объёме. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе!» — подытожил Михаил Ведерников.