Более 70% работающих псковичей угощают коллег в свой день рождения – опрос

16:19, 09 мая 2023, ПАИ

Традиция угощать сослуживцев в день своего рождения нравится псковичам больше, чем традиция дарения именинникам подарков от коллектива. Об этом сообщает сервис SuperJob.

В трех из четырех компаний существует традиция чествования сотрудников-именинников. Каждый третий работодатель дарит работнику на день рождения подарок или букет, 3 из 10 — деньги. В 26% компаний есть традиция поздравления именинников на корпоративном сайте. 6% отпускают в день рождения раньше с работы или дают выходной. 3% дарят сертификаты и скидки на продукцию компании.

Опрос трудоустроенных псковича показал, что традиция угощать коллег в день своего рождения распространена шире и нравится больше, чем традиция дарить подарки от коллектива. Импровизированный фуршет для сослуживцев организуют 73% работающих, об обычае скидываться на подарки рассказали 6 из 10, а нравится это 53% и 41% соответственно. Причем женщины более благосклонны, чем мужчины, к обеим традициям.