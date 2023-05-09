О неблагоприятном явлении предупредили псковичей в МЧС

16:37, 09 мая 2023, ПАИ

Жителей Псковской области предупредили о неблагоприятном явлении. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

С 10 мая местами, с 12 мая в большинстве районов по Псковской области ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса по региональной шкале.

В МЧС напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».