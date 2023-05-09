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ВИДЕО Торжественное шествие военнослужащих Псковского гарнизона в честь Дня Победы

Телеканал «Первый Псковский» представляет эксклюзивное видео торжественного шествия военнослужащих Псковского территориального гарнизона, посвящённого 78-й годовщине Великой Победы, которое прошло 9 мая в Пскове.

 

Сегодня «Первый Псковский» представляет уникальную возможность всем жителям Псковской области, где каждая семья причастна к Великой Победе, стать полноценными зрителями праздничного шествия наших защитников Отечества. Повторы смотрите в эфире телеканала в 18:00 и 21:40.

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